Пропавшего месяц назад рыбака нашли мертвым в Вологодской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 38-летнего рыбака. Тело мужчины нашли спустя месяц после трагедии.

По данным правоохранительных органов, житель Вологды пропал во время рыбалки на Кубенском озере 4 июля. Мужчина выпал из лодки во время рыбалки со своим знакомым, уточняет ИА FlashNord. Тело погибшего удалось обнаружить 2 августа в акватории озера со стороны села Устье.

В рамках следственной проверки назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В Красноярском крае мужчина и двое его сыновей пяти и семи лет погибли в результате опрокидывания гидроцикла. Известно, что потерпевшие катались на плавсредстве без спасательных жилетов.