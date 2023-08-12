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19 августа — Яблочный Спас: приметы, что можно и нельзя делать

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Каждый год 19 августа православные верующие отмечают праздник Преображения Господня, который в народе называют «Яблочный Спас». О том, что дозволяется, а что нельзя делать в этот день, а также о традициях празднования — читайте в материале «Известий».

Яблочный Спас в 2023 году — история праздника

Название «Спас» — сокращенная форма от слова «Спаситель». Помимо Яблочного Спаса также в августе отмечают Медовый и Ореховый Спасы. Каждый из них имеет свою историю и традиции.

Праздник связан с библейскими событиями на горе Фавор. Именно в этот день Иисус Христос, поднявшись с тремя апостолами на гору, явил ученикам свою божественную сущность. Во время молитвы его лицо вдруг озарилось ярким светом, а одежда стала белоснежной. В тот же момент свыше раздался голос, который произнес: «Се есть сын мой возлюбленный. Его слушайте!».

Этот день официально празднуется церковью как Преображение Господне. В народе он получил название «Яблочный Спас», так как в это время поспевают яблоки — один из самых распространенных плодов на Руси. Кроме того, слово «спасаться» по смыслу и звучанию могло восприниматься близко к «запасаться», что было связано со сбором урожая и запасами продовольствия на зиму.

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Яблочный Спас в 2023 году — традиции празднования

В Яблочный Спас служители украшают храмы, а священники облачаются в белые одежды и проводят крестный ход. В праздничном богослужении читают стихиры, в которых описываются события на горе Фавор, свидетелями которых стали ближайшие ученики Христа.

Верующие в этот день приходят в храм на службу и приносят с собой яблоки и другие плоды. А затем накрывают праздничный стол, чтобы разделить угощение с родными и близкими.

Раньше по народным поверьям до Спаса есть яблоки нового урожая не разрешалось, так как издревле этот фрукт считался «греховным» плодом. Согласно библейскому преданию, Ева нарушила запрет и сорвала яблоко с древа познания добра и зла, тем самым лишив человечество жизни в раю. И только в Яблочный Спас эти фрукты дозволялось наконец ставить на стол, но уже освященными в храме.

В честь праздника православные стремятся преобразиться и внешне, и внутренне, вспоминая о перевоплощении Иисуса Христа. Женщины облачаются в светлые праздничные платья, а мужчины надевают белые сорочки. Многие воспринимают этот день как повод избавиться от пороков и вредных привычек и начать новую жизнь.

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Яблочный Спас в 2023 году — что можно и нельзя делать

Так как Яблочный Спас приходится на середину Успенского поста, то необходимо продолжать придерживаться установленного рациона питания. На протяжении этого времени нельзя есть мясные, молочные блюда и яйца.

В меню постящегося могут входить овощи, фрукты, крупы, ягоды, орехи, грибы, мед, сухофрукты. Между тем в праздник Преображение Господня допускаются некоторые послабления. Разрешается употребление рыбы, вина в небольших количествах и постной выпечки с яблочной начинкой.

Однако в праздник важно не только соблюдать пост, но и совершать добрые дела. Например, раздать освященные плоды нищим, больным и страждущим.

Рекомендуется максимально сократить просмотр телевизора и чтение интернета, отказаться от участия в развлекательных мероприятиях и отложить путешествия. По возможности стоит сократить работу по дому — стирку, уборку, а также стройку. Также запрещено ссорится, сквернословить, наносить вред живым существам.

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Яблочный Спас в 2023 году — народные приметы

В народе на Яблочный Спас всегда внимательно наблюдали за природой, поведением животных и птиц, чтобы спрогнозировать, что ждет в будущем. Многие приметы популярны до сих пор.

Так, считалось, что если день на Яблочный Спас ясный, то такой будет и осень. А если дождливый — то и осень будет сырая. Если же дует сильный ветер, то жди морозы зимой. О холодном начале зимы говорило и множество скворцов на деревьях.

А если в этот день начинали желтеть листья, то, значит, скоро наступят холода.

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