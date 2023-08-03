Три случая клещевого боррелиоза выявили в Мурманской области

С начала сезона в Мурманской области 38 человек пострадали от укусов клещей. У трех человек диагностирован боррелиоз.

В числе пострадавших — четыре ребенка. По данным Роспотребнадзора, граждане пострадали при следовании к местам отдыха, в лесопарковых зонах и на садовых участках. Заболевшие боррелиозом граждане были покусаны на территории Псковской области, уточняет ИА «Би-порт».

Жителям Мурманской области напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при посещении природных территорий. В частности, следует выбирать одежду, максимально закрывающую кожные покровы. Также рекомендуется использовать репелленты и акарицидные средства. Не стоит садиться и ложиться на траву.

В Омской области с начала сезона от укусов клещей пострадали 3,45 тыс. человек, в том числе 976 детей. Около 1,9% вредителей в регионе оказались переносчиками энцефалита.