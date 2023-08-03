Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии в Екатеринбурге

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с затоплением перекрестка улиц Щербакова – Самолетная в результате коммунальной аварии. Об этом надзорное ведомство сообщает в четверг, 3 августа.

«В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будут устанавливаться причины произошедшей аварии, дана оценка своевременности проведения планово-предупредительных ремонтных работ сетей водоснабжения», — говорится в сообщении.

Также сотрудники ведомства изучат состояние ливневки на указанном участке и опросят должностные лица организации, ответственной за ливневую инфраструктуру. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Коммунальная авария произошла 3 августа в 5 утра в районе пересечения улиц Щербакова – Самолетная. В результате прорыва водовода на дорогу вылилось большое количество воды. Под мостом на Щербакова случился водный затор, образовалась огромная пробка. Работу общественного транспорта пришлось приостановить.

Как пишет ИА «Ура.ру», на данный момент движение автобусов уже возобновлено. Чуть позже читатели информагентства сообщили о восстановлении движения троллейбусов.