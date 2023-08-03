Врач дала советы по борьбе с сонливостью в жару

В середине дня в жаркую погоду может возникать сонливость, которая является естественным защитным механизмом человеческого организма. О том, как помочь себе сохранить активность в жару, и в каких случаях сонливость является тревожным симптомом, «Известиям» 3 августа рассказала врач-невролог, врач-рефлексотерапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Галина Смирнова.

Она отметила, что дневная сонливость в жару известна издавна, особенно в жарких странах, где существует специально выделенное время послеобеденного отдыха, например, сиеста в Испании и Аргентине. И с медицинской точки зрения дневной сон в жару может быть полезен, так как во время сна максимально замедляется метаболизм, что приносит облегчение организму. Но слишком длительный сон всё же не рекомендуется, чтобы не возникли проблемы с засыпанием ночью.

«Естественным защитным механизмом организма в жару является замедление процессов метаболизма и теплопродукции, вместе с этим замедляется кровоток и частота сердечных сокращений, как следствие, человеку хочется спать. Также сонливости способствует обезвоживание и нарушение водно-солевого баланса», — рассказала Смирнова.

По ее словам, для того, чтобы сохранить активность в жару, нужно правильно выбрать одежду. Лучше предпочесть натуральные ткани (лен, хлопок), свободные фасоны с длинным рукавом. Также не стоит забывать про солнцезащитные очки, кепки и панамы.

«Объем спортивных нагрузок следует уменьшить или перенести их на раннее утро или вечер. Избегайте прямых солнечных лучей, старайтесь больше находится в тени. Планируйте свой день так, чтобы в самые жаркие часы дня находиться в помещении», — добавила она.

В летнее время стоит увеличить и количество потребляемой жидкости. Врач рекомендовала пить, не дожидаясь жажды, небольшими порциями. При этом избегая сладких, газированных и содержащих кофеин напитков, и отдавая предпочтение питьевой или минеральной воде.

«Минеральная вода восполнит еще и дефицит электролитов, нормализуя водно-солевой баланс. Обратите внимание на фрукты и овощи, свежевыжатые соки — в большей степени овощные», — посоветовала специалист.

В заключение врач отметила, что легкая дневная сонливость не является патологией, она вполне допустима и при правильном подходе и соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, не оказывает значимого влияния на общее самочувствие и работоспособность.

«Если же слабость выраженная, не соответствует выполняемой нагрузке, сохраняется в течение всего дня, а не только в жару, не уменьшается в прохладные дни или после отдыха, стоит насторожиться и обратиться за консультацией к врачу, поскольку такие симптомы могут указывать на заболевания щитовидной железы, надпочечников, быть проявлением анемии, депрессии, проблем с почками и другими внутренними органами», — подытожила Смирнова.

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