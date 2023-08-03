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АвтоВАЗ передал студентам университетов и колледжей запчасти на 15 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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Российский производитель АвтоВАЗ безвозмездно передал «невостребованные» комплектующие, оставшиеся от предприятия «Лада Санкт-Петербург», студентам петербургских профильных высших и средне-специальных учебных заведений, а также в центры дополнительного образования. Общая стоимость деталей оценивается в 15 млн рублей, сообщает пресс-служба автозавода.

«Летом 2023 года под эгидой РО СоюзМаш в Санкт-Петербурге было принято решение безвозмездно передать часть невостребованных на вторичном рынке автомобильных компонентов прошлого владельца завода (двигатели, КПП, фары и фонари, рулевые колонки, раздаточные коробки, дифференциалы и др.) в ряд местных профильных высших и средне-специальных учебных заведений, а также в центры дополнительного образования. Передача компонентов на общую сумму более 15 млн рублей уже началась», ― гласит пресс-релиз.

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Ранее, 2 августа, стало известно, что АвтоВАЗ реализовал в минувшем июле 172 996 автомобилей. Это в 2,8 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Большую роль в росте продаж сыграло появление на рынке рестайлинговой Lada Vesta: по сравнению с июнем продажи модели увеличились на 20,5% и составили 5133 экземпляра.

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