Свыше 30 незаконно построенных гаражей снесут в Казани

В Казани планируют выполнить демонтаж незаконно установленных гаражей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на Сборник документов и правовых актов мэрии.

Речь идет о 31 объекте, которые расположены на улицах Чапаева, Чистопольской, Теплично-Комбинатской, Октябрьской, Ф. Амирхана, Голубятникова, проспектах Ибрагимова и Ямашева. Собственники гаражей должны принять меры по ликвидации объектов в течение пяти дней. В ином случае власти самостоятельно снесут гаражи и переместят их на место хранения.

Ранее сообщалось, что в Саратове планируется снос двух аварийных жилых зданий, которые были построены в 1955 году.