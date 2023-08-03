Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Это следует в четверг, 3 августа официального ресурса по оповещению населения.

О тревоге население предупредили в 11:16 мск.

Ранее в четверг тревога объявлялась в Харьковской области, предупреждение действовало более часа.

В ночь на 3 августа воздушная тревога была объявлена в Киеве, также сирены звучали в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

До этого, в ночь на 2 августа прогремели взрывы в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях. В последней вспыхнули пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры. Во всех областях страны также была объявлена воздушная тревога.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Россииобъявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.