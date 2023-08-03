Повышение пожарной опасности спрогнозировали в Рязанской области

В Рязанской области в ближайшие дни ожидается повышение пожарной опасности. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на информацию правительства региона.

Жара ожидается в Рязанской области до 7 августа. Кроме того, до конца суток 3 августа вероятны грозы. На территории региона действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено посещать леса и разводить костры на природных территориях. Также ограничено использование мангалов и пиротехнических изделий.

По данным Центра защиты леса Рязанской области, в результате пожаров 2022 года в Спасском лесничестве повреждены огнем насаждения на площади 1161 га, на 1066 га устойчивость насаждений утрачена. По данным 62INFO.ru, по итогам лесопатологических исследований будут назначены мероприятия по защите леса.