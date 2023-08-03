Вступил в силу приговор украинцу за контрабанду военной техники из РФ

Сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области совместно с коллегами из Пензенской области пресекли незаконную деятельность гражданина Украины, причастного к организации канала контрабанды военной продукции из России.

«В ходе следствия установлено, что Касюкевичус И.А. в 2021 году намеревался незаконно приобрести оборудование (блок управления и связи БУС-3), которое используется в самолетах СУ-27 с целью его дальнейшего вывоза на Украину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в середине июля 2021 года обвиняемого после передачи денежных средств и получения указанного оборудования задержали сотрудники ФСБ.

Преображенский суд Москвы приговорил Касюкевичуса к трем годам колонии общего режима. Мужчину признали виновным по ч.1 ст.30 и п.«в» ч.2 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда вооружения, иной военной техники»). Приговор вступил в законную силу.

Накануне в Тамбовской области был задержан местный житель, собиравшийся вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ст.275 УК РФ («Приготовление к государственной измене»).