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В Екатеринбурге восстановили движение после прорыва холодной воды

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Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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В Екатеринбурге сняли ограничения движения, введенные после прорыва холодной воды. Об этом 3 августа сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

«Движение транспорта на улицах Щербакова и Самолетная восстановлено», — говорится в сообщении в Telegram.

Коммунальная авария произошла рано утром 3 августа. Было ограничено движение в оба направления под железнодорожным мостом рядом со станцией Ботаническая. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и коммунальные службы. Несмотря на ограничения, некоторые водители все-таки использовали этот маршрут.

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