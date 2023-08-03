Белорусский BelGee X50 будет стоить как Geely Coolray

Цена на белорусский кроссовер BelGee X50 будет такой же, как на Geely Coolray, который ранее собирали на борисовском заводе «БелДжи». Об этом 3 августа сообщает портал ABW.by.

Кроссовер X50 будет стоить в пределах 62,8–74 тыс. белорусских рублей (примерно от 1,9 млн до 2,24 млн российских рублей).

Первые белорусские кроссоверы BelGee Х50, произведенные по лицензии Geely Coolray, в конце июля начали отгружать дилерам Республики Беларусь.

По словам представителей белорусского завода «БелДжи», собранная в июле партия BelGee X50 уже прошла стадию приемки, и теперь автомобили готовы поступить к дилерам. Это должно произойти на следующей неделе.

Известно, что первыми в салоны дилеров поступят окрашенные в черный цвет кроссоверы в максимальной комплектации. Главные изменения в оформлении автомобиля были проведены по классической схеме бейдж-инжиниринга: так, на решетке появилась эмблема автозавода, а на крышке багажника вместо крупной надписи Geely теперь написано BelGee. Кроме того, со стекол авто убрали логотип Geely, а шильдик Coolray заменили на наклейку X50.



Ранее, 1 августа, стало известно, что «БелДжи» представит еще две новые модели: седан и еще один кроссовер. По словам директора белорусского завода Геннадия Свидерского, речь идет о кроссовере Geely Atlas Pro и седане Emgrand 7.