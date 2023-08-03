Песков назвал Путина своим главным учителем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 августа рассказал на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», что учится у президента РФ Владимира Путина.

Так Песков ответил на вопрос о своем главном учителе в жизни.

«Я нахожусь рядом с человеком, у которого учусь. Это Владимир Владимирович Путин», — приводит его слова сайт платформы «Россия — страна возможностей».

Песков оценил полученный при работе с российским лидером опыт, назвав его бесценным.

Песков уточнил, что имеет в виду переговоры, которые Путин проводит, а также то, как президент отстаивает свою точку зрения. По его словам, это не всегда становится публичным.

Ранее на форуме пресс-секретарь президента отметил, что общество России объединяют несколько смыслов, среди которых патриотизм, гордость за героев на передовой и гордость за страну.

Тогда же Песков заявил, что РФ вышла из кризиса и имеет перспективы быстрого развития. Песков назвал это уникальной ситуацией, добавив, что в будущем еще предстоит изучить, как удалось этого добиться.