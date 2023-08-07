14 августа — Медовый Спас: традиции и смысл праздника

В середине августа православные отмечают крупный и важный праздник — Медовый Спас. Он наступает одновременно с началом Успенского поста и объединяет в себе народные и церковные традиции. «Известия» рассказывают читателям о значении торжества и его традициях.

Какого числа Медовый Спас в 2023 году

Традиционно знаменательное событие отмечают 14 августа — в 2023 году это понедельник. Медовый Спас открывает триаду праздников урожая, за ним следуют Яблочный Спас (19 августа) и Ореховый Спас (29 августа).

Медовый Спас – 2023: значение праздника

Многие исследователи считают, что название праздника восходит к Иисусу Христу, именуемому в народе Спасителем. Но также слово «спасаться» по этимологии приравнивается к слову «запасаться». И действительно, Медовый Спас, как и два последующих, — это праздник сбора урожая и запасов на зиму.

При этом в церковном календаре 14 августа знаменует совсем другое событие. Религиозное торжество носит название — Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. С этим праздником связана особая история. По поверью, жителей древнего города Константинополя (сейчас — Стамбул) настигла тяжелая эпидемия. Ни один врач не мог совладать с болезнью, и тогда священнослужители вынесли из местного храма Святой Софии частичку Креста, на котором был распят Спаситель, и освятили с его помощью все местные водоемы. Горожане, совершившие омовение, почувствовали себя лучше и чудесным образом исцелились. Отсюда происходит альтернативное название праздника — Мокрый Спас.

Кроме того, на Руси с XII века 14 августа отмечали Празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Это торжество было установлено в качестве памятной даты после победы над булгарами в 1164 году.

Медовый Спас – 2023: традиции праздника

Для многих православных праздник начинается с посещения традиционной службы в церкви и освящения воды. Прихожане приносят для освящения собранный мед, ведь торжество считается днем, когда необходимо собирать сладкое лакомство, иначе пасечников опередят пчелы.

Часть меда пчеловоды традиционно оставляют церкви, делятся угощением с малоимущими, а также иногда приглашают на пасеки ребятишек. Помимо меда, на Медовый Спас принято собирать мак.

Кроме того, 14 августа считается последним днем, когда можно купаться в водоемах. Предполагается, что омовение способно избавить от грехов и болезней. А вот после Медового Спаса вода считается опасной, а купальный сезон по этой причине — закрытым.

Дата праздника совпадает с началом Успенского поста, поэтому верующие начинают соблюдать ряд ограничений в пище. Ужин полагается начать с ложки меда. Угощение можно есть после освящения в церкви, им принято поливать шулики — праздничное постное печенье. Употребление в пищу жирной и мясной пищи, а также алкоголя находится под строгим запретом.

Медовый Спас – 2023: что можно и нельзя делать

В праздник верующие воздерживаются от физического труда. Полагается провести день, поздравляя близких, собирая семью за праздничным столом.

Общаясь с родными, нельзя ругаться, сквернословить и вступать в конфликты.

Шумные гулянья тоже находятся под запретом, ведь время поста не предполагает масштабных развлечений.

Медовый Спас – 2023: приметы

В народе существует немало погодных примет, связанных с Медовым Спасом. Если перелетные птицы уже начали покидать свои гнезда, то осенние холода тоже не за горами. Также об уходящем лете свидетельствует и отцветание роз.

А вот дождь, выпавший на праздник, считается благим предзнаменованием — значит, будущее лето обойдется без лесных пожаров.

2 августа православная церковь отмечала еще один важный праздник — День святого пророка Илии. «Известия» рассказывали, какими чудесами запомнился провидец и как празднуют Ильин день в народе.