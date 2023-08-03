Мужчина утонул во время купания в реке в Астраханской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 60-летнего мужчины в Астраханской области. Он утонул в реке Кизань.

Трагедия произошла в селе Караульном днем 2 августа. Тело погибшего обнаружила его жена, сообщает «Астрахань 24».

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

В Красноярском крае на озере Таловка при опрокидывании гидроцикла утонули три человека — мужчина и двое его сыновей пяти и семи лет. Они были без спасательных жилетов.