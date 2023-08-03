В Госдуме призвали не воспринимать всерьез слова Борреля о поставках зерна

Заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля нельзя воспринимать всерьез. Об этом 3 августа «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Накануне Боррель обвинил Россию в том, что она предлагает ряду стран мира дешевое зерно, «чтобы создать новые зависимости, усугубляя экономическую уязвимость и глобальную продовольственную нестабильность».

«Боррель в моем понимании, я за ним довольно давно слежу, такое пустое место, делает политические заявления. Абсолютно зависимый от Америки человек. Его используют просто как рупор для того, чтобы Россию охаивать, очернять. Поэтому к заявлениям этого человека серьезно нельзя относиться», — сказал Аксаков.

Парламентарий отметил, что поставки российского зерна африканским странам — это помощь партнерам.

«Это помощь Африке, помощь странам, с которыми мы сотрудничаем. В прошлом году Россия получила огромнейший урожай, который надо продавать, в том числе потому что складов не хватает. В этом году ожидается опять большой урожай, соответственно, складские помещения надо освобождать, но для этого, конечно, приходится продавать зерно дешевле, чем это бывало раньше», — заключил он.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что обвинения Борреля в адрес РФ не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что Москва выполняет все взятые на себя обязательства, но могла бы делать больше, удовлетворяя спрос на мировом рынке. Однако этому мешают незаконные санкции, отметил Песков.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.