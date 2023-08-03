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The Atlantic назвал наступление ВСУ военным кошмаром

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Такое наступление, которое ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ), является военным кошмаром. Об этом 2 августа написал журнал The Atlantic.

«Нападение на окопавшуюся армию, как это делают сейчас украинцы, — это военный кошмар. Враг знает, что вы идете, он подготовился к вашим атакам, и их цель — уступить как можно меньше территории, заставляя вас платить кровью за каждый дюйм», — написал автор Том Николс.

Сравнивая наступление Украины с другими подобными операциями, которые вели США, обозреватель отметил, что у ВСУ нет таких же преимуществ, как превосходящая огневая мощь, полный контроль над небом, передовые технологии и обученные силы.

По его словам, танки и средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины совершенствуются недостаточно быстро. Также ВСУ вынуждены беречь свои наиболее подготовленные силы.

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Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что никаких сроков по контрнаступлению ВСУ не существует, отсутствуют какие-либо дедлайны или графики. Таким образом он опроверг слова главы минобороны Украины Алексея Резникова, который сказал, что украинское наступление отстает от графика, но идет по плану.

1 августа издание Politico сообщало, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

До этого, 31 июля, в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается продвигаться столько далеко и быстро, как хотелось бы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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