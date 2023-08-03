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На площадке «Мой район» Московского урбанистического форума обсудят актуальные проблемы мегаполиса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На Московском урбанистическом форуме, который пройдет с 1 августа по 10 сентября в Лужниках, будет работать тематическое пространство «Мой район», рассказали организаторы мероприятия. Здесь участники и гости форума смогут познакомиться с инфраструктурными проектами столицы последних лет, а также принять участие в открытых тематических дискуссиях с экспертами.

Программа выставочной площадки «Мой район» охватывает самые актуальные для москвичей вопросы жизни в мегаполисе: благоустройство общественных пространств, развитие активного отдыха и спорта, развитие инфраструктуры для домашних животных, ответственное потребление и городская экология. Также жители города смогут получить информацию о том, как и с помощью каких электронных сервисов они могут принимать деятельное участие в тех изменениях, которые происходят в их районах.

В ходе работы площадки начальник управления развития взаимодействия с жителями города Москвы по сбору, обработке и учету обратной связи Андрей Соловец и начальник отдела реализации проекта «Активный гражданин» Ольга Ли расскажут о развитии популярного сервиса «Активный гражданин», а также о новом проекте «Активного гражданина» для детей. Начальник управления развития социальных технологий Анастасия Землянская поделится свежими данными о результатах работы креативного онлайн-пространства «Город идей», благодаря которому уже 22 идеи москвичей отобраны для воплощения в городской среде. О развитии системы «Электронный дом» расскажет начальник управления развития коммуникаций с жителями многоквартирных домов Москвы Алена Кутакова.

Отдельной темой для обсуждения станут вопросы содержания животных в городе. Специалист по реабилитации бездомных животных Ольга Калачкина развеет мифы о животных из приюта и их адаптации к новой жизни дома. Кинолог, национальный эксперт по дрессировке и рабочим качествам Константин Карапетьянц расскажет, как воспитывать собаку. На встрече с руководителем Европейского ветеринарного центра Алексеем Маловатским планируется обсудить важные вопросы жизни питомцев в мегаполисе. А специалисты Национальной ассоциации медицины кошек проведут для гостей цикл лекций «Все о кошке: от ухода до воспитания».

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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