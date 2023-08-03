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Житель Самары лишился 4,5 млн рублей из-за мошенников

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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении мужчины 1986 года рождения. Инженер лишился 4,5 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который предложил получить дополнительный заработок на биржевой платформе. Мужчина получил подробную инструкцию, как сделать стартовые взносы. В течение месяца самарец «инвестировал» свыше 4,5 млн рублей. Об этом сообщает НИА «Самара».

Вскоре лжеброкер перестал выходить на связь. Тогда самарец обратился в полицию.

В Санкт-Петербурге пенсионер лишился порядка 6 млн рублей, последовав инструкции лжеоператора сотовой связи. 72-летний мужчина поверил, что ему необходимо установить некую программу, чтобы перейти на улучшенную сеть.

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