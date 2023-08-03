Благоустройство площади Ленина в Томске завершат к концу осени

В Томске предприниматель проводит благоустройство остановочного комплекса на площади Ленина. Работы завершатся к концу осени.

По данным РИА «Томск», мэрия достигла соглашения с бизнесменом, которому принадлежат ларьки на остановке. Предприниматель согласился за свой счет привести комплекс, расположенное рядом кафе и общественную уборную к единому стилю. Также были проработаны варианты озеленения на основании консультаций с дендрологами. В зоне благоустройства планируется оформление клумбы и обновление плитки.

В мэрии отмечают, что земля находится в частной собственности. При необходимости срок работ может быть продлен. На текущий момент площадь Ленина частично огорожена, в зоне благоустройства установлены кирпичные каркасы будущих строений.