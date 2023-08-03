Штормовое предупреждение из-за жары и гроз объявили в Алтайском крае

МЧС объявило в Алтайском крае два штормовых предупреждения. В регионе ожидается аномальная жара с осадками.

Согласно прогнозам, 3 и 4 августа в Алтайском крае пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами и градом. Кроме того, в утренние часы вероятны туманы. Местами скорость ветра будет достигать 18 м/с. Об этом сообщает altapress.ru.

Кроме того, с 3 по 6 августа в регионе прогнозируют жару. Температура превысит +30 градусов.

В Приморском крае за ночь 3 августа выпало порядка 40 мм осадков. В регионе действует штормовое предупреждение. Интенсивные осадки продлятся до 4 августа.