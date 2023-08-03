В Нижнем Новгороде задержали избивших подростков мужчин

В Нижнем Новгороде задержали трех мужчин, избивших трех подростков. Об этом 3 августа сообщило Следственное управление СК по региону.

«По подозрению в совершении данного преступления <...> задержаны трое местных жителей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, 1 августа ночью на улице Большая Покровская группа молодых людей напала на трех 18-летних подростков и нанесла им телесные повреждения в область головы. Прохожие помогли остановить нападавших.

В ближайшее время злоумышленникам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц»).