«Уралсиб» сообщил о взломе соцсетей банка

Банк «Уралсиб» 3 августа сообщил о взломе своих социальных сетей и размещении в них фишинговых постов.

«Если вы перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то для безопасности ваших средств советуем временно ее заблокировать», — говорится в сообщении кредитной организации в Telegram.

Банк предупредил, что если этого не сделать, то мошенники смогут расплатиться чужой картой или снять с нее деньги.

За первые шесть месяцев 2023 года общее количество фишинговых писем, которые злоумышленники отправляют на корпоративные почты российским компаниям, выросло в 2,5 раза. При этом средняя доля нежелательных писем, отправленных российским компаниям, составляет 75% от общего числа.

В июне более половины (55,5%) опрошенных россиян рассказали, что они сами или их близкие хотя бы раз в жизни сталкивались со взломами и хищением денег с банковских карт. Треть респондентов (34,6%) верят, что защитить денежные средства поможет цифровой рубль, внедрением которого занимается Банк России.