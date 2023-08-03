SpaceX стартовала на орбиту со спутником для трансляции телевидения

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником Intelsat G-37. Аппарат предназначен для трансляции спутникового телевидения в Северной Америке, передает телеканал «Известия». Срок службы спутника Intelsat G-37 рассчитан на 15 лет. Вес космического аппарата составляет 3,5 т, его разработала компания Maxar Technologies.

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