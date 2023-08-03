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Трое детей пострадали в ДТП в Пскове

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Трое детей доставлены в больницу после ДТП в Пскове утром 3 августа. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на ГИБДД города.

Авария произошла на улице Юбилейной. Легковой автомобиль Renault Sandero под управлением мужчины 1997 года рождения столкнулся с машиной Audi, которой управляла женщина 1971 года рождения. Во второй иномарке, помимо водителя, находились три ребенка.

По предварительным данным, дети не были пристегнуты ремнями безопасности, пишет «Псковская лента новостей». Несовершеннолетних доставили в Псковскую областную больницу. По факту ДТП проводится проверка.

В Забайкальском крае на трассе Р-258 «Байкал» столкнулись легковые автомобили Suzuki и Toyota. Погибла женщина, еще три человека получили различные травмы.

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