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The Economist рассказал о производстве украинских бомб на 3D-принтерах

The Economist: украинцы производят самодельные бомбы на 3D-принтере
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Фото: REUTERS/Stringer
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Жители Украины производят самодельные бомбы на 3D-принтере. Об этом 3 августа рассказал журнал The Economist.

По данным издания, оружейник-любитель из Киева наладил домашнее производство 800-граммовых противопехотных бомб. Его группа использует 3D-печать для изготовления корпуса бомбы, после чего наполняет ее взрывчаткой и осколками. Таким образом удается за день произвести около 1 тыс. снарядов, которые затем используются для сброса с беспилотников.

Также подобные бомбы поставляются из Латвии. Всего с ноября 2022 года из Европы прибыло 65 тыс. «напечатанных» оболочек, которые украинская таможня классифицирует как игрушки или подсвечники.

Преимуществами самодельных бомб, которые сами их создатели называют конфетными, являются их дешевизна и возможность быстро переоснащать производственные линии под конкретную модель дрона.

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28 июля газета Financial Times сообщила, что артиллерийские расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляли ракетами, изготовленными в Северной Корее, называя снаряды ненадежными и устаревшими. Несмотря на это, украинская сторона отметила важность каждого снаряда. По информации военных, указанные ракеты Киеву передала «дружественная страна», которая перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР.

Ранее, 20 июля, сапер из сводной казачьей бригады «Дон» с позывным Рахматулла рассказал, что ВСУ используют сельскохозяйственные дроны для выполнения боевых задач. Их применяют в связи с истощением запасов ударных и разведывательных беспилотников Bayraktar.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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