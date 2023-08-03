Лжеоператор сотовой связи лишил пенсионера почти 6 млн рублей

Пенсионер в Санкт-Петербурге лишился порядка 6 млн рублей, последовав инструкции лжеоператора сотовой связи. Об этом в четверг, 3 августа, рассказал источник «Известий».

72-летнему мужчине 31 июля позвонил неизвестный и назвался оператором сотовой связи. Собеседник заявил пенсионеру, что ему необходимо перейти на улучшенную сеть, а для этого надо установить некую программу.

Пенсионер доверился злоумышленнику и выполнил указания звонившего, однако вместо установки так называемой улучшенной сети со счетов жертвы исчезли более 5,9 млн рублей.

Мужчина обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее, 27 июля, сообщалось, что пенсионерка из Подмосковья стала жертвой телефонных аферистов и осталась без сбережений и квартиры. Она перевела 1 млн рублей, потом взяла кредит на 500 тыс. рублей и также отправила их мошенникам, а позднее продала свое жилье и отдала вырученные за него 6 млн рублей. Злоумышленника задержала полиция, возбуждено уголовное дело.