В Приамурье больной бешенством барсук укусил мальчика

В Приамурье в селе Калинино Михайловского района больной бешенством дикий барсук укусил 13-летнего мальчика на территории частного подворья. В результате случившегося в населенном пункте ввели карантин. Об этом 3 августа сообщило управление ветеринарии по Амурской области в Telegram-канале.



Барсука отловили, лабораторные исследования указали на то, что животное было больным. Ребенку оказали медицинскую помощь и провели вакцинацию.



«Карантин по бешенству установлен в селе Калинино Михайловского района. В настоящее время специалисты амурского управления ветеринарии завершили в очаге все необходимые мероприятия», — сказано в сообщении.



В ведомстве также отметили, что была проведена повторная вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных.

Начальник управления ветеринарии региона Сергей Самохвалов напомнил, что в случае укусов животными необходимо обращаться за медицинской помощью и информировать управление ветеринарии.

Аналогичный случай произошел в этом же регионе 11 июля. Тогда лиса, больная бешенством, напала на собаку и ребенка в частном подворье села Грибское Благовещенского района. Из-за инцидента в населенном пункте был введен карантин по бешенству.