Великобритания сократит численность персонала в посольстве в Нигере

Великобритания сократит численность персонала своего посольства в Нигере. Об этом 3 августа сообщило министерство иностранных дел страны.

«Протесты могут носить насильственный характер, и ситуация может быстро измениться без предупреждения. Из-за ситуации с безопасностью посольство Великобритании в Ниамее временно сокращает количество своих сотрудников», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало отказаться от посещения Нигера. В случае нахождения в стране гражданам Великобритании следует избегать собраний, соблюдать комендантский час, быть готовыми покинуть страну.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

Позднее, 31 июля, в распоряжении «Известий» появились кадры того, как митингующие вышли к зданию посольства Франции в Ниамее с требованием закрытия иностранных военных баз, расположенных в стране.

1 августа координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не планируют эвакуировать своих граждан из Нигера, однако уже на следующий день Госдепартамент США сообщил о вывозе неосновного дипломатического состава и членов семей сотрудников посольства. Дипмиссия приостановила плановые услуги и будет оказывать только экстренное содействие гражданам США.