Минздрав поддержал идею маркировки полезных продуктов питания

Минздрав поддержал идею разработки комплексной программы мер господдержки производителей здорового питания. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Евгении Котовой на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, 3 августа сообщает ТАСС.

Политик направил письмо в июле на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. В частности, вице-спикер указал, что необходимо субсидировать рекламу производителей полезной для здоровья продукции.

В ответе Котова указала, что ведомство считает целесообразным поддержать предложение о господдержке производителей здорового питания. Среди них она назвала в том числе налоговые льготы и стимулирующие меры для повышения спроса на такую продукцию.

Замминистра также указала, что вопрос субсидирования рекламы не относится к компетенции ведомства.

«Вместе с тем сообщаем, что в настоящее время применяется субсидия (10% НДС) на несколько видов продуктов питания, включая овощи, фрукты, ягоды и растительные масла», — добавила Котова.

Ранее, в конце июня, депутаты Госдумы обсудили возможность запретить для индивидуальных предпринимателей (ИП) продажу пива, сидра и медовухи в точках общепита.

До этого, 27 июня, депутаты Госдумы от «Единой России» сообщали о намерении внести в нижнюю палату законопроект, согласно которому все магазины, кафе и рестораны, расположенные в многоквартирных жилых домах, хотят лишить права на торговлю алкоголем.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что антиалкогольные меры необходимы, однако подходить к введению ограничений надо разумно.