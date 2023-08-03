Группа «АнимациЯ» станет гостем шоу «Соль»

Рок-группа «АнимациЯ» станет новым гостем музыкального шоу «Соль» на РЕН ТВ. Очередной выпуск программы выйдет в пятницу, 4 августа.

Ведущие «Соли» рокер Александр Ф. Скляр и рэпер Рич узнают, какие серьезные мысли скрываются за обманчиво легкими мотивами песен «Анимации». Кроме того, на шоу обсудят нашумевший хит группы «Родина».

«Зачем столько концертов? Это вы ипотеку все закрываете?» — шутят ведущие.

«Соль» — это уникальный формат, который полюбился многим зрителям. В этой программе стирается грань между поклонниками и их кумирами. Можно не только познакомиться с любимцами, но и насладиться живым звуком.

Ранее, 28 июля, в эфире передачи российский певец Джанго признался, что не выдержал славу, которая свалилась на него после хита «Холодная весна», и потерял мотивацию писать новые песни.