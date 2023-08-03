В Новой Москве после массовой драки задержаны 12 человек

В поселении Десеновское в Новой Москве вечером 2 августа произошла массовая драка. На место происшествия выехали полицейские и задержали 12 участников конфликта. Об этом 3 августа сообщается на портале «МВД-Медиа».

Задержанных доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Сотрудники полиции устанавливают круг лиц, которые также участвовали в драке. Они будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Пострадавших в результате драки нет.

До этого, 1 августа, сообщалось о массовой драке около кафе в центре Москвы. Порядка 10 человек устроили потасовку, полицейские отвезли несколько участников конфликта в отдел. По факту произошедшего проводится проверка.