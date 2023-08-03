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На ракетной базе на Тайване произошло возгорание

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Фото: CNA
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На Тайване произошло случайное возгорание на научно-исследовательской военной базе по разработке ракетного вооружения. В результате происшествия четыре человека пострадали. Об этом 3 августа сообщило агентство CNA.

Инцидент произошел в 10:00 (05:00 мск) на базе Цзюпэн в районе города Маньчжоу в уезде Пиндун на юге страны. Там проводятся исследования и испытания Чжуншаньского института науки и технологий, которые используются в сфере обороны.

Четверо раненых госпитализированы. Уточняется, что один из пострадавших получил ожоги 90% тела, его состояние оценивается как тяжелое.

В канцелярии президента Тайваня сообщили, что причина взрыва выясняется.

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Ранее, 10 июня, в турецкой Анкаре в районе Эльмадаг прогремел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ. На сайте минобороны Турции сообщалось о пяти погибших.

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