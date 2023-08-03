Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ совершить теракт беспилотниками
Происшествия
Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае увеличилось до шести
Мир
Замначальника генштаба ВС Ирана планирует в августе посетить Россию
Мир
Марочко заявил о минировании ВСУ своих путей отхода на краснолиманском участке
Наука и техника
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4C» успешно вывела на орбиту метеоспутник
Мир
Польский журналист упрекнул Варшаву за унижения перед Киевом
Мир
Китай призвал НАТО отказаться от расширения на восток
Экономика
Поставщики оливкового масла уведомили о росте цен на продукцию на 50%
Наука и техника
Россия 11 августа запустит первую за почти 50 лет станцию «Луна-25»
Мир
На ракетной базе на Тайване произошло возгорание
Мир
Блинкен заявил о намерении добиваться возвращения власти правительству Нигера
Мир
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Армия
Экипажи Су-25СМ уничтожили минометные расчеты ВСУ

Горящее тело человека обнаружили во дворе дома в Санкт-Петербурге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге во дворе многоквартирного дома 2 августа жители обнаружили горящее тело человека. Об этом 3 августа сообщил «Известиям» источник.

Сотрудники МЧС и полиции прибыли на место происшествия через несколько минут.

Источник уточнил, что погибла женщина, ее личность установлена. Причиной ее смерти стали ожоги и травмы, характерные после падения с высоты 16-го этажа. По некоторой информации, на балконе квартиры, где проживала погибшая, была обнаружена пустая бутылка из-под вина и бутылка с керосином.

Также известно, что она была неоднократно судима по статье «Кража».

В январе источник «Известий» рассказал, что у побережья в Анапе под водой был обнаружен труп подростка. Согласно версии правоохранительных органов, погибший совершил суицид.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023