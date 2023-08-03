Горящее тело человека обнаружили во дворе дома в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге во дворе многоквартирного дома 2 августа жители обнаружили горящее тело человека. Об этом 3 августа сообщил «Известиям» источник.

Сотрудники МЧС и полиции прибыли на место происшествия через несколько минут.

Источник уточнил, что погибла женщина, ее личность установлена. Причиной ее смерти стали ожоги и травмы, характерные после падения с высоты 16-го этажа. По некоторой информации, на балконе квартиры, где проживала погибшая, была обнаружена пустая бутылка из-под вина и бутылка с керосином.

Также известно, что она была неоднократно судима по статье «Кража».

В январе источник «Известий» рассказал, что у побережья в Анапе под водой был обнаружен труп подростка. Согласно версии правоохранительных органов, погибший совершил суицид.