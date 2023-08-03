Для чего нужна справка о трудовой деятельности и как ее получить в 2023 году

С начала текущего года выписки из электронных трудовых книжек выдают по новым формам СТД-Р и СТД-СФР. Получить их могут россияне, которые перешли с бумажной трудовой на электронную или устроились на работу позже 1 января 2021 года. В чем отличие двух форм, какие сведения в них содержатся и как получить справки в 2023 году — в материале «Известий».

Что такое справка о трудовой деятельности

По сути, необходимость в новых формах возникла в связи с отказом от привычных трудовых книжек в пользу централизованного электронного учета. Справки формируются на основании сведений, которые предоставляет работодатель. В процессе приема сотрудника на работу, при увольнении или переводе на другое место информация обновляется. Все данные о трудовой деятельности содержатся в единой форме сведений (ЕФС-1).

После образования Социального фонда России (СФР), который был создан 1 января 2023 года в результате слияния Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), формы документов изменились.

Бланки утверждены приказом Минтруда и должны быть заполнены по четкому алгоритму. В них должны быть указаны сведения о компании и трудовой деятельности сотрудника, в частности такие, как данные о приеме, переводе или увольнении, должность, структурное подразделение, дата и номер документа.

Какие есть справки о трудовой деятельности в 2023 году

Как говорилось выше, есть несколько форм справок о трудовой деятельности. Так, справку СТД-Р (сведения о трудовой деятельности) выдают на работе сотрудникам, оформленным по трудовому договору либо выполняющим свои обязанности по совместительству, на дому или дистанционно. Справка СТД-СФР полностью дублирует информацию, которую содержит электронная трудовая книжка.

Таким образом, справка СТД-СФР отображает сведения о деятельности работника у всех работодателей, тогда как СТД-Р содержит только данные с последнего места работы.

Запросить справки можно в любой момент: например, если просто захочется ознакомиться с записями о своей трудовой деятельности.

Для чего нужна справка о трудовой деятельности в 2023 году

Обычно справки требуются при приеме на работу. Однако смена места — не единственная ситуация, когда они могут понадобиться. Этот документ нужен для получения социальных пособий, льгот или при оформлении загранпаспорта.

Справка потребуется для оформления ипотечного или потребительского займа, кредита на развитие бизнеса. Она также может пригодиться для поступления в образовательное учреждение или при обращении в судебные органы.

Если работник ведет бумажную трудовую книжку, то справку предоставлять не нужно.

Где получить справку формы СТД-Р в 2023 году

Справка по форме СТД-Р выдается работодателем. Запросить ее можно в отделе кадров. Предоставить документ должны в день увольнения или в течение трех рабочих дней по запросу работника. В последнем случае для получения справки сотруднику необходимо написать заявление на имя работодателя в свободной форме и указать в нем формат документа.

Получить СТД-Р можно в бумажном или электронном виде. Бумажная справка должна быть заверена печатью организации, подписью руководителя или кадровика, а электронная, соответственно, электронной подписью.

Где получить справку формы СТД-СФР в 2023 году

Справку формы СТД-СФР можно получить в МФЦ, через личный кабинет на сайте СФР, а также на портале «Госуслуги». Для этого надо зайти в раздел «Услуги», там выбрать «Работа и занятость» и найти блок «Трудовое право». В выпадающем списке появится пункт «Выписка из электронной трудовой книжки».

Сформированный документ затем можно скачать из личного кабинета на любое устройство в форматах pdf и xml. Последний, например, пригодится при оформлении кредита в банке.

Ранее «Известия» писали о введении новых трудовых книжек в России в 2023 году.