Два человека погибли при пожаре в Якутии

В якутском селе Олекминское в ночь на 3 августа при пожаре погибли две женщины. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Республике Саха (Якутия).

«Установлено, что погибшие — женщины, их личности устанавливаются», — отметили в ведомстве.

В тяжелом состоянии госпитализирован пострадавший мужчина.

Следователи проводят проверку, причины пожара устанавливаются.

В ночь на 1 августа в поселке Деревянное в Карелии во время тушения пожара в двух деревянных домах были обнаружены тела шести человек. Правоохранители установили, что пожар был организован с целью скрыть массовое убийство. В тот же день задержали двух подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).