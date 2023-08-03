Карта спецоперации на Украине 3 августа

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 3 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге, на донецком направлении отражено восемь атак противника в районах Белогоровки, Берестового, Клещеевки, Красногоровки и Марьинки ДНР. ВС РФ контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах Берестового, Красногоровки и Марьинки. Потери противника составили до 380 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также противотанковая пушка «Рапира».

На южнодонецком направлении нанесено поражение ВСУ в районах Угледара, Пречистовки, Макаровки и Старомайорского ДНР. Отражена атака противника в районе Урожайного ДНР. Потери ВСУ составили до 175 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-30.

На запорожском направлении нанесено поражение противнику в районах Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихатки Запорожской области. Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На купянском направлении ВС РФ вели наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах Ольшаны, Першотравневого Харьковской области и Куземовки ЛНР. Отражена атака подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Новоселовского ЛНР. Нанесено поражение противнику в районах Синьковки, Петропавловки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. За сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30.

На краснолиманском направлении отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Червоной Дибровы ЛНР. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и бронетранспортер.

Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Григоровки, Торского ДНР и Макеевки ЛНР. Общие потери противника на данном направлении составили более 110 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На херсонском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 100 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 12 038 единиц специальной военной автомобильной техники.