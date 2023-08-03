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Замначальника генштаба ВС Ирана планирует в августе посетить Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заместитель начальника генштаба Ирана планирует в середине августа посетить РФ и принять участие в Московской конференции по безопасности. Об этом 3 августа заявил посол республики в России Казем Джалали.

По его словам, также делегация страны будет представлена в конференции и на форуме «Армия-2023».

Отвечая на вопрос о том, состоится ли во время визита встреча замначальника генштаба ВС Ирана и министра обороны РФ Сергея Шойгу, дипломат отметил, что график пока планируется.

«Встречи прорабатываются, пока ничего окончательно не решено», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

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Ранее, 20 июня, Шойгу заявил, что в международном военно-техническом форуме «Армия-2023» примут участие представители 41 страны. По его словам, зарубежным гостям форума продемонстрируют возможности экспортных образцов военной продукции.

Форум «Армия-2023» пройдет на территории подмосковного культурно-выставочного центра «Патриот» с 14 по 20 августа. В мероприятии примет участие более 1,5 тыс. компаний, которые продемонстрируют свыше 28 тыс. экспонатов техники.

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