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Боксер Алоян дал прогноз на поединок Томпсона и Дацика

Алоян предположил, что Дацик может пропустить мощный удар от Томпсона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российский боец ММА Вячеслав Дацик может пропустить удар от британского соперника Оли Томпсона. Об этом 3 августа заявил российский боксер Михаил Алоян, комментируя предстоящий поединок.

«Я думаю, крепкий удар может прилететь в нужное место — в эту черепушку. И там покажется сразу его уязвимое место», — сказал спортсмен «Известиям».

Он добавил, что в бою победит тот, кто лучше профессионально подготовлен.

По мнению Алояна, Дацик остается своеобразным бойцом.

«Действия агрессивные, насколько я помню его бои. А вот его соперника, к сожалению, не знаю. Но если он точно попадет, то навстречу можно будет неплохо пропустить Дацику», — отметил боксер.

Накануне российский боец Сергей Калинин, который больше известен под прозвищем Кратос, поделился мнением, что у россиянина есть большие шансы на победу, если он будет избегать ударов противника.

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В конце июля Оли Томпсон пообещал одолеть российского спортсмена Дацика в предстоящем бою смешанного стиля. По его словам, в то время, пока россиянин будет продолжать «болтать», он сам «будет драться».

Поединок Дацика и Томпсона пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» и станет главным боем вечера.

Вячеслав Дацик — звезда «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он один из самых известных бойцов России, профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. Побеждал таких соперников, как Кофи Кинг, Сауло Кавалари, Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Выступал в таких промоушенах, как UFC и Bellator. Провел 37 боев, в 21 из них одержал победу.

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