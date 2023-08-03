Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай призвал НАТО отказаться от расширения на восток
Мир
Минобороны сообщило о совместных учениях ВКС РФ и спецназа САР
Общество
На Камчатке изъяли более 1 т немаркированной крабовой продукции
Армия
Советник Пушилина объяснил медленное контрнаступление ВСУ большими потерями
Армия
Служащий ВС РФ рассказал о применении ВСУ кассетных боеприпасов в ДНР
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км
Армия
Авиация группировки «Юг» разбила технику ВСУ на лисичанском направлении
Армия
ВС РФ усовершенствовали конструкцию снарядов для беспилотников
Мир
Посол РФ Антонов обвинил США в давнем нарушении «духа и буквы» ДСНВ
Наука и техника
Россия 11 августа запустит первую за почти 50 лет станцию «Луна-25»
Мир
Блинкен заявил о намерении добиваться возвращения власти правительству Нигера
Мир
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Армия
Экипажи Су-25СМ уничтожили минометные расчеты ВСУ
Сюжет:

Стелу в честь погибшего героя спецоперации открыли в Тамбове

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбове открыли стелу в честь погибшего в ходе спецоперации гвардии прапорщика Артура Лапшина, сообщили 3 августа на сайте Минобороны РФ.

Открытие стелы состоялось на территории воинской части, где служил российский боец. Отмечается, что семье героя также торжественно вручили медаль «Золотая Звезда». Глава Тамбовской области Максим Егоров передал вдове погибшего бойца звезду героя.

Родственники и сослуживцы военнослужащего также участвовали в церемонии, которая прошла на территории соединения специального назначения Западного военного округа.

Гвардии прапорщик Артур Владимирович Лапшин военную службу проходил в одной из воинских частей Тамбовского гарнизона. В январе 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне СВО попал под артиллерийский обстрел украинских боевиков. Бойцы сдержали натиск противника. Артур Лапшин шел впереди своей группы, прикрывал ребят, однако получил несовместимые с жизнью ранения.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента РФ гвардии прапорщик Артур Лапшин удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.

Подвиг «Алёши»: награжден экипаж танка, остановивший бронегруппу ВФУ
Российские военнослужащие рассказали «Известиям», как победили в бою против девяти бронемашин противника

Ранее, 19 июля, корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил, что шестерых российских военнослужащих 6-й мотострелковой роты наградили орденами Мужества за героические действия в ходе обороны села Работино в Запорожской области. Он напомнил, что бой с украинскими националистами российские силы вели 17 июля. В итоге было отражено восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожено более 70 боевиков, а противник был отброшен.

Сообщалось также, что командир роты старший лейтенант Алексей Мельников управлял боем, будучи тяжело раненным. Он скончался от полученных травм.

До этого, 24 мая, в Министерстве обороны РФ сообщили, что командир зенитного ракетного взвода Александр Бичаев, который погиб при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса, представлен к присвоению звания Героя Российской Федерации посмертно за героизм, мужество и отвагу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023