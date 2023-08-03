Стелу в честь погибшего героя спецоперации открыли в Тамбове

В Тамбове открыли стелу в честь погибшего в ходе спецоперации гвардии прапорщика Артура Лапшина, сообщили 3 августа на сайте Минобороны РФ.

Открытие стелы состоялось на территории воинской части, где служил российский боец. Отмечается, что семье героя также торжественно вручили медаль «Золотая Звезда». Глава Тамбовской области Максим Егоров передал вдове погибшего бойца звезду героя.

Родственники и сослуживцы военнослужащего также участвовали в церемонии, которая прошла на территории соединения специального назначения Западного военного округа.

Гвардии прапорщик Артур Владимирович Лапшин военную службу проходил в одной из воинских частей Тамбовского гарнизона. В январе 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне СВО попал под артиллерийский обстрел украинских боевиков. Бойцы сдержали натиск противника. Артур Лапшин шел впереди своей группы, прикрывал ребят, однако получил несовместимые с жизнью ранения.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента РФ гвардии прапорщик Артур Лапшин удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно.

Ранее, 19 июля, корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил, что шестерых российских военнослужащих 6-й мотострелковой роты наградили орденами Мужества за героические действия в ходе обороны села Работино в Запорожской области. Он напомнил, что бой с украинскими националистами российские силы вели 17 июля. В итоге было отражено восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожено более 70 боевиков, а противник был отброшен.

Сообщалось также, что командир роты старший лейтенант Алексей Мельников управлял боем, будучи тяжело раненным. Он скончался от полученных травм.

До этого, 24 мая, в Министерстве обороны РФ сообщили, что командир зенитного ракетного взвода Александр Бичаев, который погиб при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса, представлен к присвоению звания Героя Российской Федерации посмертно за героизм, мужество и отвагу.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».