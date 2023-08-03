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Парапланерист сломал позвоночник во время соревнований на Алтае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Во время соревнований Кубка России по параплану 2 августа один из участников получил компрессионный перелом позвоночника. Об этом рассказал ТАСС организатор мероприятия Артем Соколовский.

По его словам, пострадавший упал в горной местности. Сотрудники больницы, в которую доставили спортсмена заключили, что травма не тяжелая и не требует хирургического вмешательства.

Соколовский добавил, что вопрос об отмене соревнований не поднимался.

Инцидент произошел вблизи села Курай в Кош-Агачском районе Алтая.

Горно-Алтайская транспортная прокуратура инициировала надзорные мероприятия для выяснения причин и обстоятельств крушения, а также проверку на предмет соблюдения требований воздушного законодательства.

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Ранее, 30 июля, сообщалось, что на склоне горы Юца в Ставропольском крае столкнулись два дельтаплана. В результате один человек погиб, другому потребовалась медицинская помощь.

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