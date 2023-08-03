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Советник Пушилина объяснил медленное контрнаступление ВСУ большими потерями

Советник Пушилина: контрнаступление ВСУ замедлилось из-за больших потерь
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) замедлилось из-за больших потерь противника. Об этом 3 августа заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«На данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ, оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике», — сказал он «РИА Новости».

Однако советник врио главы ДНР отметил, что боевые действия продолжают идти на всех направлениях и украинские боевики продолжают проводить атаки малыми группами. По словам Гагина, общая обстановка по всей линии боевого соприкосновения показывает отсутствие на данный момент каких-либо значимых событий.

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Накануне секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что никаких сроков по контрнаступлению ВСУ не существует, отсутствуют какие-либо дедлайны или графики. Таким образом он опроверг слова главы минобороны Украины Алексея Резникова, который сказал, что украинское наступление отстает от графика, но идет по плану.

1 августа издание Politico сообщало, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

До этого, 31 июля, в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается подвигаться столько далеко и быстро, как хотелось бы.

19 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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