На Камчатке изъяли более 1 т немаркированной крабовой продукции

На Камчатке у гражданина Украины изъяли более 1 т немаркированной продукции из мяса краба. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Камчатскому краю.

Отмечается, что сотрудники ФСБ по Камчатскому краю задержали гражданина Украины, который подозревался «в незаконном обороте валютоемких водных биологических ресурсов в крупном размере». Мужчина пытался незаконно реализовать 170 кг немаркированной продукции из мяса краба-стригуна бэрди. После этого он был задержан сотрудниками ФСБ. При этом документы, подтверждающие законность происхождения и безопасность товара, у продавца отсутствовали.

Задержанный с сообщниками подозреваются в создании преступной схемы по приобретению, переработке и хранению немаркированной продукции из краба, не соответствующей требованиям безопасности (п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ).

Как уточнили в ведомстве, сотрудники ФСБ также выявили склад с незаконным товаром в гараже в одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского, где находилось более 1 т замороженной крабовой продукции. Товар был изъят и передан на ответственное хранение.

Ранее, 22 июля, в Красноярском крае правоохранители изъяли крупную партию табачных изделий с поддельными акцизными марками. Немаркированный товар обнаружили в ассортименте магазина на территории поселка Березовка. Общая сумма конфиската составила более 14 млн рублей.