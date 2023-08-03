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Трамп не исключил, что ему грозит 561 год тюрьмы из-за судебных преследований

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Из-за судебного преследования бывшему американскому президенту Дональду Трампу может грозить 651 год заключения.

«Коррумпированный минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо (президента США Джо Байдена. — Ред.), вновь предъявил мне обвинения. И, согласно некоторым сообщениям в СМИ, мне может грозить в целом 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами «охоты на ведьм», — сообщил экс-президент 2 августа.

Трамп уточнил, что столько лет тюремного заключения равны примерно шести пожизненным срокам.

Судебный прогресс: Трампу предъявили третье по счету обвинение
На этот раз дело связано с попыткой вмешательства в выборы в 2020 году

Ранее в этот день сообщалось, что экс-президент США Барак Обама в частном порядке предупреждал действующего американского лидера Джо Байдена, что позиции Дональда Трампа в качестве возможного кандидата на высший государственный пост гораздо прочнее, чем считают демократы. Как сообщают источники The Washington Post, в ходе беседы экс-президент ясно дал понять, что его беспокоят не политические способности Байдена, а скорее «признание железной хватки Трампа над Республиканской партией».

Еще 25 июля Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории США. При этом политик задался вопросом, почему представители Республиканской партии в сенате конгресса до сих пор не выступили с осуждением «жуликоватого Джо Байдена и радикально левых демократов, фашистов и марксистов за их преступные действия против страны».

Между тем 1 августа стало известно, что Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений Дональду Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

В конце июня Трамп отметил, что предъявление ему двух новых пунктов обвинения по уничтожению записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго и умышленному «удержанию документов, связанных с национальной обороной США», стало «вмешательством в выборы на самом высоком уровне».

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