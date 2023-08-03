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Секретарь СНБО Украины Данилов заявил об отсутствии графика наступления ВСУ

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Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов 2 августа заявил, что у контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет графика.

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых... Во-вторых, никакого графика не существует», — приводит его слова украинский телеканал ТСН.

Как отметил Данилов, в ВСУ командиры решают, как им действовать, учитывая общую задачу.

«Все попытки контрнаступления остановлены»
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Ранее в этот день британская газета The Guardian написала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие представители военного руководства страны понимали, что у Киева нет нужных средств для начала контрнаступления, но у них не было времени тянуть.

Накануне издание Politico сообщало, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

31 июля польский генерал Роман Полько назвал украинское контрнаступление разрекламированным и сильно преувеличенным. Он отметил, что к этому моменту действия украинских боевиков ограничены из-за проблем с подготовкой, а также недостатка авиации и артиллерии.

В тот же день в Белом доме признали медленные темпы контрнаступления ВСУ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинцам не удается подвигаться столько далеко и быстро, как хотелось бы.

21 июля отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу написал в статье для издания 19FortyFive о том, что боевики Вооруженных сил Украины сдают позиции российской армии вопреки планам Киева по контрнаступлению. По его словам, российская армия продвигается к западу от линии Кременная – Сватово, несмотря на обилие лесов.

За день до этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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