Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО

Расширение Североатлантического альянса может привести к новой холодной войне. Об этом в четверг, 3 августа, заявил ТАСС посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Продвижение НАТО на восток <...> лишь усилит региональную напряженность, расширит дефицит доверия, усилит гонку вооружений, <...> спровоцирует конфронтацию между лагерями и даже новую холодную войну», — сказал он.

Ранее этот день Чжан Ханьхуэй назвал Североатлантический альянс ответственным за усугубившийся кризис на Украине. По словам дипломата, этот блок следовало давно расформировать, однако он продолжает работу и разжигает новые конфликты.

До этого, 25 июля, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко также указала, что бесконтрольное расширение альянса подрывает безопасность на международном уровне.

12 июля в российском МИД заявили, что НАТО окончательно вернулось к схемам холодной войны из-за неспособности адаптироваться к геополитическим реалиям сегодняшнего дня и актуальным потребностям в сфере безопасности. Такой вывод был сделан после завершения альянса в Вильнюсе.

Еще в мае президент РФ Владимир Путин говорил, что обстановку на мировой арене нельзя назвать стабильной, в том числе из-за попыток США и ряда западных стран извлечь выгоду из кризисных ситуаций, которые они же и развязали. Москва, в свою очередь, выступает против такого сценария.