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Советник врио главы ДНР заявил о сокращении поставок техники на Украину

Гагин заявил о сокращении поставок западной техники на Украину
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Поставки военной техники и оружия на Украину со стороны Запада сократились ввиду растущего недовольства необходимостью оказывать помощь Киеву. Об этом 3 августа заявил «РИА Новости» советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Что касается поставок техники, действительно, они сократились. У меня большие сомнения и в том, что Украина получит самолеты американского производства, потому что потеря таких самолетов будет для оборонно-промышленного комплекса [Соединенных] Штатов большим ударом. Мы сейчас стали свидетелями того, как практически все страны Европы по очереди начинают возмущаться необходимостью помощи Украине», — сказал он.

Гагин указал на то, что на Западе люди выражают недовольство последствиями помощи Украине. В частности, ростом стоимости энергоресурсов и продуктов питания. Советник врио главы ДНР предположил, что в скором времени стоит ожидать наступления переломного момента в политике Европы, в том числе того, что касается антироссийских санкций.

«Мы готовы к наступлению уже сейчас, мы не были заинтересованы в нем, потому что нам нужно было как можно больше сократить силы противника, измотать его ресурсы и, соответственно, сократить парк техники и сам личный состав», — сказал Гагин.

Он отметил, что украинские боевики часто не доходят и до линии соприкосновения, еще на подступах их уничтожают российская артиллерия и авиация.

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Днем ранее бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа заявил, что Украина никогда не будет полностью удовлетворена поставками Запада, требуя наращивания военной помощи. При этом он указал, что недовольство властей Украины не найдет понимания среди сторонников, так как «Запад всегда будет считать, что он делает всё возможное».

В то же время телеканал CNBC отметил, что игнорирование Киевом советов Вашингтона, а также его постоянные требования к НАТО о поставках оружия, вызывают у руководства США всё большее недовольство. Как отмечается в материале, для некоторых официальных лиц в Вашингтоне и Лондоне решение Зеленского заявить своим сторонникам, что Украина заслуживает «уважения», было слишком серьезным шагом.

1 августа помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что конфликт на Украине показал, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) был не в состоянии функционировать на необходимом уровне. Поэтому, по словам Карлин, в американский ВПК были осуществлены крупные денежные вливания из федерального бюджета.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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