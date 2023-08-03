Военные РФ заявили о безуспешных атаках ВСУ в направлении запорожского Работино

Украинские военные вновь предприняли попытки атаковать позиции российских военных в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом 3 августа сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На запорожском направлении противник продолжает попытки атаковать в направлении Работино. Успеха не имеет. Несет потери в живой силе и технике», — сказал он «Интерфаксу».

По данным начальника пресс-центра Восточной группировки войск, артиллерия уничтожила два пикапа с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Верхняя Терса.

«Ударами бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации уничтожены скопления живой силы и техники ВСУ в районах Приютного, Новоданиловки, Работино, Малая Токмачка и Пятихатки, [а также] в районах Макаровки, Старомайорского, Великая Новосёлка», — рассказал он.

По словам Чехова, передовые подразделения группировки «Восток» отразили атаки противника на южнодонецком направлении северо-восточнее Урожайного. Отмечается, что российские военные уничтожили живую силу, минометный расчет и боевые бронированные машины, а украинские боевики вынужденно отступили.

Помимо этого, огонь артиллерии ликвидировал опорный пункт ВСУ в Новомихайловке и пункты временной дислокации противника в районе Угледара. Ударные БПЛА уничтожили боевые бронированные машины и две группы пехоты в районе западнее Старомайорского. Также при попытке переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Старомайорского была уничтожена разведывательная группа ВСУ, добавил Чехов.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на запорожском направлении действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии были отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области.

Ранее в этот день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская штурмовая группа накануне предприняла попытку прорвать рубежи ВС РФ северо-восточнее Работино Запорожской области, но была остановлена российскими войсками

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