Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский 3 августа сообщил, что российские артиллеристы сорвали переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«В полосе обороны первой танковой армии противник дважды в течение дня пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе населённых пунктов Берестовое, Новоселовское. Противник своевременно был вскрыт, и артиллерией группировки было нанесено упреждающее огневое поражение», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Зыбинский, в районе Берестового российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ликвидировал передовой пункт управления, скопление живой силы и огневых средств подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

Также по его словам, за сутки на купянском направлении были сорваны две контратаки ВСУ в районе леса Попов, по итогам которых противник потерял до взвода живой силы, грузовой автомобиль «Урал» и один миномет.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что экипажи танков Т-80БВ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ на купянском направлении.

1 августа Зыбинский сообщил, что пункт управления и пункт временной дислокации ВСУ уничтожены ударами бомбардировщика Су-34 на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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