Экс-президент США Трамп сообщил, что ему грозит 561 год тюрьмы

Экс-президент США Дональд Трамп 2 августа допустил, что по выдвинутым против него обвинениям ему может грозить 561 год тюремного заключения.

Он назвал минюст США коррумпированным. По его словам, ведомство находится под контролем американского президента Джо Байдена.

«Согласно некоторым сообщениям, мне может грозить в целом 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами охоты на ведьм», — написал Трамп.

Он отметил, что 561 год составляет шесть пожизненных сроков. По его мнению, очередное обвинение в его адрес является незаконным.

Ранее в этот день Трамп заявил, что узнал о намерении американской прокуратуры предъявить ему новое обвинение в 17:00 (00:00 мск). По мнению экс-президента, такой шаг будет нацелен на сокрытие «дурных новостей о взятках и вымогательствах», исходящих от сторонников действующего главы государства Джо Байдена.

Позднее стало известно, что Федеральное большое жюри поддержало выдвижение обвинений бывшему американскому лидеру по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Специальный прокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес Трампа. Он охарактеризовал события 6 января 2021 года как «беспрецедентное нападение», которое «подпитывалось ложью», сказанной бывшим президентом.

Также аппарат специального прокурора США Джека Смита утверждает, что у Трампа было шесть сообщников. При этом в обвинительном заключении не приводятся имена конкретных лиц, которые считаются сообщниками. Указывается только, что некоторые из них были юристами.

В свою очередь, пресс-служба Трампа указала, что предъявление обвинений бывшему президенту США является попыткой администрации действующего главы государства Джо Байдена вмешаться в предстоящие выборы.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти выразил мнение, что обвинения Трампу дают возможность Джо и Хантеру Байденам отвлечь внимание общественности от собственных неприглядных поступков. Он напомнил, что действующего главу государства и его сына подозревают в нарушении ряда законов, в том числе из-за возможного участия в коррупционных схемах украинской компании Burisma.

19 июля телеканал NBC News со ссылкой на письмо Трампу от спецпрокурора США Джека Смита сообщил, что экс-президенту могут предъявить обвинения в сговоре с целью обмана США и оказания давление на свидетелей. Трамп накануне получил письмо от прокуратуры, в котором его проинформировали о готовящихся обвинениях в связи с делом о штурме Капитолия. В тот же день экс-президент заявил, что он является объектом уголовного расследования по делу о штурме Капитолия и ему дали четыре дня на дачу показаний.

В конце июня Трамп сообщил о намерении продолжить предвыборную кампанию за высший государственный пост даже в случае вынесения ему обвинительного приговора. Он отметил, что предъявление ему двух новых пунктов обвинения по уничтожению записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго и умышленному «удержанию документов, связанных с национальной обороной США», стало «вмешательством в выборы на самом высоком уровне».

6 января 2021 года сторонники 45-го президента Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В настоящее время суды рассматривают десятки дел по обвинению американцев в беспорядках.